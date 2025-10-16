Услышишь о другой стороне Москвы — той, где проводили время озорные гуляки, сияли «красные фонари» и правил криминал. На несколько часов ты погрузишься в мир притонов, трактиров и публичных домов. Место встречи: м. Сухаревская, выход №2. Экскурсии проходят с пятницы по воскресенье. Длительность: 1 ч. 30 мин. Дату и время уточняй на сайте