Ты перенесёшься в мир фанка вместе с крутыми отечественными артистами. Pozitiva Funk Orchestra - старейшины столичного фанка и давно зарекомендовали себя как коллектив, который буквально заряжает энергией. Большой бэнд с богатой духовой секцией и невероятно харизматичным вокалистом Серёжей Головановым заставят вас танцевать – хочешь ты этого или нет. Soul Cream – это вкуснейший коктейль из фанка, хип-хопа, cоула и других «чёрных стилей». Основу проекта составляет вокальное трио: Smitana, Кейт Болеева и Дмитрий Juniqr, которые буквально живут фанком, регулярно выступают на funk-джемах, и делают настоящее шоу. Также в этот вечер - JamiroQuai JuniQr. Тебя ждёт профессиональное и стильное посвящение живой легенде фанка и эйсид-джаза – Jamiroquai, который подарил миру неповторимый звук, получил множество музыкальных наград, а его альбом «Travelling Without Moving» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый фанк-альбом. Откроет фестиваль танцевальный перфоманс и dj-сет от Funkyboy.