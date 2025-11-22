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Moscow Funk Fest

Эклипс, Переведеновский переулок, 21с11

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Завершение:

от 900₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Ты перенесёшься в мир фанка вместе с крутыми отечественными артистами. Pozitiva Funk Orchestra - старейшины столичного фанка и давно зарекомендовали себя как коллектив, который буквально заряжает энергией. Большой бэнд с богатой духовой секцией и невероятно харизматичным вокалистом Серёжей Головановым заставят вас танцевать – хочешь ты этого или нет. Soul Cream – это вкуснейший коктейль из фанка, хип-хопа, cоула и других «чёрных стилей». Основу проекта составляет вокальное трио: Smitana, Кейт Болеева и Дмитрий Juniqr, которые буквально живут фанком, регулярно выступают на funk-джемах, и делают настоящее шоу. Также в этот вечер - JamiroQuai JuniQr. Тебя ждёт профессиональное и стильное посвящение живой легенде фанка и эйсид-джаза – Jamiroquai, который подарил миру неповторимый звук, получил множество музыкальных наград, а его альбом «Travelling Without Moving» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый фанк-альбом. Откроет фестиваль танцевальный перфоманс и dj-сет от Funkyboy.

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