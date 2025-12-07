Морис Бланшо — один из самых влиятельных и одновременно весьма проблематичных авторов ХХ века. Сложность его книг, соотносящих память и забвение, речь и молчание, искусство и смерть, заключается в предельном сближении философии и художественной прозы. Однако перед тобой не просто незаурядные произведения, а тексты, позволяющие проследить логику взаимоотношений между modernity и contemporaneity. Почему будущее романа — это философская проблема? Как она связана с концепциями Гегеля и Хайдеггера? Какие модернистские вопросы так и остались без ответа? Отчего особого внимания в этом разговоре удостаиваются теология и право? Сохраняет ли ставка Бланшо на жанр recit (рассказа) свою актуальность? Об этом расскажет в своей лекции писатель Анатолий Рясов.