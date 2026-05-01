Монстры
Басманный переулок 8, с. 1
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от 1199₽ до 14999₽
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Про событие
Нефорский фест возвращается подросшим: большая площадка, свежие имена: 5mewmet Dayerteq babypills splitika stoplife психоактив жанна орешкина а также недавно рассекреченные 7leaf и кашмар + зона тату и пирса для полного занефорения. Они заставят твое сердечко биться в такт битам, а твои ноги — топтать танцпол весь вечер.
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