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Модерн Фёдора Шехтеля

у поклонного креста в сквере Аллеи архитектора Шехтеля

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3400₽
Возраст 14+

Про событие

Пешеходная экскурсия с посещением особняка Рябушинского. Модерн отразил новый виток отношений человека и природы. На рубеже XIX и XX веков стали появляться здания с необычной планировкой, плавными линиями фасадов, растительными орнаментами, а ещё — новыми конструкциями и материалами. Главным мастером московского модерна стал Фёдор Шехтель. На экскурсии ты увидишь: — собственный особняк Шехтеля, переосмысляющий Средневековье; — особняк Зинаиды Морозовой в духе неоготики; — один из главных памятников московского модерна — особняк Рябушинского и его интерьеры. На экскурсии ты узнаешь: — что такое модерн, откуда он взялся и как повлиял на последующую архитектуру; — как видеть в модерне его ключевые черты; — как развивалось творчество Шехтеля — от исторических стилизаций к предчувствию рациональной архитектуры; — кем был заказчик дома Степан Рябушинский — предприниматель, коллекционер икон и просто неординарный человек. Продолжительность: 2,5 часа. Где начинается прогулка: у поклонного креста в сквере Аллеи архитектора Шехтеля Где заканчивается прогулка: особняк Рябушинского (ул. Малая Никитская, 6/2). Ближайшие даты: 24 мая 15:00 30 мая 12:15 31 мая 12:15

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