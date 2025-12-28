Предпремьерный показ на языке оригинала с русскими субтитрами комедийной драмы Джима Джармуша. Фильм состоит из трёх новелл, действие которых разворачивается в разных странах — США, Ирландии, Франции. Центральной темой всех эпизодов становятся многогранные отношения между родителями и их повзрослевшими детьми. В их взаимодействии искусно переплетаются неловкость, напряжение, страдание и теплота. Кинолента была удостоена премии «Золотой лев» на 82-м Венецианском кинофестивале. Картину представят и проведут после показа паблик-ток Александра Маркова, художник и технолог сценического костюма для театра и кино, преподаватель школы-студии МХАТ и Рената Дорофеева, основательница WW buro, преподаватель профиля «Брендинг в индустрии моды» Школы дизайна НИУ ВШЭ. О фильме: Три остроумные и трогательные истории о том, как взрослые дети пытаются понять своих родителей и друг друга. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по-душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.