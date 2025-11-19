Показ культового фильма режиссёра Федерико Феллини «Джульетта и духи». Это изысканная смесь фантазии и реальности, психологического триллера и комедии, наполненного глубокими символическими образами и мощной игрой главной актрисы — супруги самого режиссёра, Джульетты Мазины. Картина рассказывает о внутреннем конфликте женщины, стремящейся сохранить свою личность среди иллюзий и соблазнов окружающего мира. Перед показом состоится лекция эксперта в области моды Екатерины Свириной — «Феллини. Кино и мода». Предстоящий вечер подарит зрителям уникальную возможность насладиться шедевром мирового кино на языке оригинала с русскими субтитрами.