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Мода в кино: «Джульетта и духи»

Москино Салют, улица Кедрова, 14к3

Начало:

Завершение:

370₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ культового фильма режиссёра Федерико Феллини «Джульетта и духи». Это изысканная смесь фантазии и реальности, психологического триллера и комедии, наполненного глубокими символическими образами и мощной игрой главной актрисы — супруги самого режиссёра, Джульетты Мазины. Картина рассказывает о внутреннем конфликте женщины, стремящейся сохранить свою личность среди иллюзий и соблазнов окружающего мира. Перед показом состоится лекция эксперта в области моды Екатерины Свириной — «Феллини. Кино и мода». Предстоящий вечер подарит зрителям уникальную возможность насладиться шедевром мирового кино на языке оригинала с русскими субтитрами.

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