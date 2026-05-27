Слишком громко. Слишком тихо. Слишком скромно. Слишком нагло. Не сделаю — плохо, сделаю — ещё хуже. И так, кажется, всю жизнь. Внутри сидит цензор, который решает, как тебе сесть, как ответить, как не выпендриться. Привычное дело — настолько, что ты уже не помнишь, как бывает иначе. На этом мастер-классе у цензора два с половиной часа выходного. Будут лёгкие упражнения, в которых ошибиться невозможно. Можно будет рассказать свою историю — а можно увидеть, как её разыгрывают прямо при тебе. Это место, где взрослым легально разрешают побыть детьми. И в какой-то момент сам удивляешься, как этого не хватало. Если внутри звучит «это точно не для меня, я предельно далек(а) от такого» — организаторы утверждают, что стоит прийти именно поэтому. Опыта не нужно. Достаточно прийти и в какой-то момент перестать стараться. Ведущие: Полина Ульянова — психолог, плейбэк-практик, клоун. Тренер по актерскому мастерству и клоунаде. Актриса театра Playback01 и клоунской лаборатории «Пинг-Понг». Сандра Розанова — актриса театра Playback01 Со-основатель русскоязычного плейбэк-театра во Вьетнаме Ведущая базового курса по плейбэк-театру и онлайн-мастерских Психолог-консультант в направлении клиент-центрированная психотерапия