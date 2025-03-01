Здесь на месте старинного храма (второго по величине в Москве) сейчас находится дом культуры, в дореволюционном родильном доме больше не рожают, в трамвайно-троллейбусном депо теперь фудмолл, на месте «безбрежного моря грязи» и дровяного рынка вырос студенческий городок, а улицы по-питерски пересекаются под прямым углом. Но кое-что сохранилось до сих пор. Здесь по-прежнему кажется, что находишься на окраине Москвы. Тихо, малолюдно и спокойно. Но за последнее столетие тут накопилось много историй, так что гуляя по пародоксальным Миусам, ты узнаешь: — как вышло, что роддом назвали в честь бездетной Надежды Крупской — почему кондуктор (он же писатель) Паустовский боялся старика с катеринкой — как в Москве дразнили общественный транспорт — почему Миусскую площадь называли «поющей» — какая связь между химиком Менделеевым и «Русскими сезонами» Дягилева А потом отправишься в секретный музей. Здесь, по-соседству с Бутырской тюрьмой и полицейским участком, под видом магазина фруктов действовала нелегальная типография, в которой печатали революционные листовки. Тебя встретит владелец лавки и его служанка — они раскроют секреты быта и конспиративной работы начала 20 века, благодаря которым типография так и осталась тайной для представителей полиции и непосвящённых жителей Москвы. У тебя будет возможность попробовать себя в роли подпольщика и напечатать свою листовку, но, если в лавку нагрянет городовой, то придётся прятаться в самое настоящее подполье (заодно узнаешь, что там интересного). Начало: на улице, напротив выхода №3 из метро "Белорусская" кольцевая в сторону улицы Лесная Окончание: ул. Лесная, 55 (10 минут до метро Менделеевская/Белорусская) Продолжительность: 2,5 часа (1,5 часа прогулка + 1 час костюмированная экскурсия в музее). Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов. Ближайшие даты: 8 марта в 15:30