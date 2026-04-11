Лекция о легендарном дизайнере, которая перевернула индустрию моды и стала делать вещи, которые заставляют думать. Злата Морозова — дизайнер одежды с 8-летним опытом и разработчица приложения по пошиву изделий — расскажет: — о истории бренда Prada и его дочернего бренда Miu Miu, их ДНК — о работе Миуччи и её команды над костюмами для «Великого Гэтсби» — о последних показах, и о секретах, откуда черпают вдохновение креативные директора — о трюках Рафа Симонса и Лотты Волковой, стайлинг решает всё — и ещё о многих захватывающих историях в жизни великого бренда При покупке билета тебе на выбор будут предложены любые салат или паста из меню, которые уже входят в стоимость билета.