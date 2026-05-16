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Фильм о ревнивом Лестере, который проникает в группу психотерапии, чтобы сталкерить бывшего парня своей новой девушки. Эта ироничная комедия Ноа Баумбаха исследует, как одержимость прошлым партнёра и неуверенность в себе могут разрушить отношения. На языке оригинала. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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