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Мировые хиты в симфоническом звучании на Высоте

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Симфоническое рок и поп шоу в исполнении Imperialis Orchestra на Высоте. Тебя ждёт принципиально новый взгляд на все стили классической и современной музыки. Погрузись в захватывающий и мощный синтез всемирно известных рок и поп хитов и симфонического звучания. Приготовься к эмоциональному погружению, где каждая нота наполнена энергией и страстью, а музыка раскрывает новые горизонты восприятия. Этим вечером: Elton John, Sting, Adele, Maroon5, Evanescence, The Cranberries, Metallica, The Rolling Stones, Queen и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. * Возможны изменения в программе Разрушим границы в синтезе рока и симфонического звучания, сокрушающего представление о классическом оркестре. Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звезд прямо на сцене. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез рока и симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого долгожданного выступления Imperialis Orchestra. Представь: на пару часов отключиться от городской суеты и полюбоваться закатом под звуки ритмичной музыки. Уютный вечер, весёлая компания, в руках бокал любимого напитка и неподдельная дружеская атмосфера на высоте. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на набережную и центр Москвы, а также кухня и бар.

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