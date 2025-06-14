Праздник универсалов, который нельзя пропустить! Тебя ждут захватывающие конкурсы, адреналин и драйв, самая большая в мире выставка универсалов, яркие розыгрыши с ценными призами и море позитива. Почувствуй себя частью большой семьи автолюбителей и зарядитесь энергией на весь год! Что тебя ждет? - Выставка топ-100 самых крутых универсалов России — здесь ты сможешь полюбоваться на вагоны разных эпох и обсудить выставочные шедевры с единомышленниками. - Дрифт-такси и захватывающие дрифт-битвы — для любителей скорости и адреналина. - Зона еды — самые популярные кухни мира, угощения на любой вкус. - Главная сцена — зажигательные ведущие, яркие розыгрыши и нон-стоп развлечения. - Конкурсы — самый громкий выхлоп, самый вместительный багажник и многое другое. - Выбор «Вагон года» — главное событие фестиваля, где определится победитель среди всех универсалов. - Море позитива — здесь ты заведёшь новые знакомства, поделишься собственным опытом и отлично проведешь время. Место проведения — ЦТВС Москва: большой парк с зоной отдыха у воды, детские площадки, воркаут-зона, барбекю-зоны и картинг для всей семьи! Информация о билетах: Зритель пешком — с этим билетом ты можешь прийти на фестиваль зрителем или проехать пассажиром в автомобиле участника. Билет участника на универсале — позволяет проехать на фестиваль на собственном универсале, а также получить уникальную наклейку фестиваля и коллекционный бейдж участника. Особые условия: Дети до 10 лет в сопровождении взрослых — вход бесплатный; Автомобили участников паркуются на трассе в отведённой зоне; На территорию фестиваля допускаются только универсалы; Редкие, или кастомизированные универсалы могут быть выставлены в зоне «Топ 100 вагонов».