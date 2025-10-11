На мастер-классе у тебя будет возможность погрузиться в медитативный процесс и создать свои миниатюрные шедевры из журналов и множества других материалов. Что тебя ждёт: – техники коллажирования; – задания для раскрепощения в творческом процессе; – множество материалов и вдохновения; – атмосфера и замечательная компания. Подходит для любого уровня. С собой нужно взять только желание творить и хорошо провести время. По желанию можно взять свой блокнот. Количество мест ограничено.