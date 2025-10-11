Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе у тебя будет возможность погрузиться в медитативный процесс и создать свои миниатюрные шедевры из журналов и множества других материалов. Что тебя ждёт: – техники коллажирования; – задания для раскрепощения в творческом процессе; – множество материалов и вдохновения; – атмосфера и замечательная компания. Подходит для любого уровня. С собой нужно взять только желание творить и хорошо провести время. По желанию можно взять свой блокнот. Количество мест ограничено.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи