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Микро коллажи

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе у тебя будет возможность погрузиться в медитативный процесс и создать свои миниатюрные шедевры из журналов и множества других материалов. Что тебя ждёт: – техники коллажирования; – задания для раскрепощения в творческом процессе; – множество материалов и вдохновения; – атмосфера и замечательная компания. Подходит для любого уровня. С собой нужно взять только желание творить и хорошо провести время. По желанию можно взять свой блокнот. Количество мест ограничено.

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