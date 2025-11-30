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Микалоюс Чюрлёнис: cказка о страннике

Школа философии «Новый Акрополь», Большой Сухаревский переулок, 16

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция о классике литовской музыки и одном из самых загадочных художников. Его жизнь, хотя и короткая, была насыщена глубоким творческим стремлением, объединяющим музыку и живопись. Чюрлёнис стремился выразить свою любовь к прекрасному через звуки и цвета, создавая уникальные картины-порталы, которые открывают двери в параллельные, тонкие и непостижимые миры. Каждое его произведение можно бесконечно интерпретировать, и каждый зритель найдет в них своё собственное, личное послание. Подробнее об этом и не только расскажут музыканты и исследователи Татьяна и Сергей Левины. Также ты сможешь увидеть картины и услышать музыку Микалоюса Чюрлёниса. Лекторы: Татьяна Левина — культуролог, автор-исполнитель. Сергей Левин — композитор, член Союза композиторов России.

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