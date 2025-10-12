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МГУ: город науки и легенд

МГУ, территория Ленинские Горы, 1

Начало:

Завершение:

от 1050₽ до 1200₽
Возраст 6+

Про событие

Основной героиней станет главное здание, пламенное сердце и символ университетского города — восхитительная высотка МГУ. Это здание само по себе — легенда и рекорд. Легендарная высотка откроет тебе секреты о том: — правда ли, что в подвалах МГУ пылится позолоченная статуя Сталина — почему высотку построили в форме буквы Ж — кто и зачем подарил МГУ поле — где внутри высотки спрятан подъёмный кран — почему советские пенсионеры жаловались на часы, расположенные на шпиле высотки. А ещё ты отыщешь на территории университета зелёных человечков и невежливого юношу, раскроешь тайну секретного подземного города, пройдёшь по улице, названной в честь человека, который взвесил свет, и узнаешь, как под шпилем легендарной высотки уживаются самые безумные легенды и самые инновационные изобретения. Начало: на улице около выхода №1 из станции метро «Университет»

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