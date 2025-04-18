Дегустация игристых вин Италии, произведённых особым методом. Итальянские методы классического виноделия родились на северо-западе страны благодаря географической близости Пьемонта и историческим связям с Францией. Местные производители начали выращивать Шардоне и Пино Нуар ещё в 1800-х годах. Энолог Карло Ганча, основавший винодельню Fratelli Gancia вместе со своим братом в 1850 году, был настоящим первопроходцем. Изучив энологию и секреты производства шампанского в Реймсе, он в середине XIX века начал серьёзно возделывать виноград вокруг Канелли, чтобы производить игристые вина традиционным методом — Metodo Classico. Географический диапазон дегустации — Пьемонт, Венето, Ломбардия, Сицилия. Сортовой состав вин — исторически характерен для этих регионов. В основном представлены брюты по-белому, но будут и розе и экстра-брют. Винный лист: 1. Valdo Numero 10 Valdobbiadene Metodo Classico Brut (Венето — 100% Глера) — белое брют. 2. Gancia Alta Langa Brut Cuvee Millesimato Metodo Classico, 60 месяцев (Пьемонт — Шардоне, Пино Нуар) — белое брют. 3. Ca’ dei Frati Cuvee dei Frati Metodo Classico Brut 2023 (Ломбардия — Турбиана, Шардоне) — белое брют. 4. Vallana Brut Rose Metodo Classico 2015 (Пьемонт — 100% Неббиоло) — розовое брют. 5. Murgo Metodo Classico Brut 2022 (Сицилия — 100% Нерелло Маскалезе) — белое брют. 6. Parusso Metodo Classico Extra Brut 2018 (Пьемонт — 100% Неббиоло) — розовое экстра-брют. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Входит — 6 образцов вина. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50