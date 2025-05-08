Метеорный поток «Эта-Акварид» и полнолуние Цветочной Луны
Тульская область, поселок Студенецкие выселки, 140 км от МКАД по трассе М4
Начало:
Завершение:
от 12500₽ до 17000₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты
Необычное
Фестивали
Про событие
Открой астрономический сезон большим фестивалем. В это время небо украсит утренний метеорный поток из «длинных» метеоров-грейзеров – остатков легендарной кометы Галлея. А ещё участников ждёт полная «Цветочная» Луна! Она станет большой, красной и в течение нескольких часов будет плыть низко почти параллельно горизонту в сердце созвездия Скорпион вместе с красной звездой Антарес. Также понаблюдаешь за планетами и глубоким Космосом в телескопы. На фестивале будешь наблюдать за небом, слушать лекции от известных научпоп спикеров и смотреть астрономические выставки. Тебя ждёт космический концерт в лесу на фоне 3000 снимков телескопа Хаббл, костёр в кругу единомышленников и, конечно, вдохновение от загадочного и необъятного Космоса. Бронь билетов с ночевкой в стационарных глэмпинг шатрах на сайте astroglamp.ru
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи