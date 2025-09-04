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Место возвращения легенд. Чарли Чаплин

Дом Смирнова, Египетский зал, Тверской бульвар, 18с1

Начало:

Завершение:

от 8500₽ до 12000₽
Возраст 12+
Кино
Концерты
Еда

Про событие

Уникальное событие в исторических интерьерах особняка: показ фильма на плёночном проекторе в сопровождении живого оркестра и комментариев известного кинокритика Кирилла Артамонова. Гостей ждут уютные столики с игристым и изысканными закусками. Дресс-код: Cocktail Освежающие напитки и лёгкий фуршет включены в стоимость билета.

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