Уникальное событие в исторических интерьерах особняка: показ фильма на плёночном проекторе в сопровождении живого оркестра и комментариев известного кинокритика Кирилла Артамонова. Гостей ждут уютные столики с игристым и изысканными закусками. Дресс-код: Cocktail Освежающие напитки и лёгкий фуршет включены в стоимость билета.