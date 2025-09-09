Обсудим роман и попробуем блюда XIX века, адаптированные под здоровое питание. Меню ужина составлено по мотивам блюд, которые упоминаются в романе и которые любил Николай Гоголь. На ужине поговорим о том, как Гоголь соединяет реальное с фантастическим, бытовое с мифическим, смешное со страшным. Обсудим, как поэму восприняли современники писателя — почему одни видели в ней сатирическое разоблачение России, а другие обвиняли Гоголя в очернении национального характера. Также подумаем о том, возможна ли была авантюра Чичикова в в условиях XIX века и как его идею можно применить сегодня. Кроме того, ты узнаешь о спектаклях, которые можно увидеть сейчас в Москве, и о сценической судьбе произведений Гоголя в целом. Меню вечера: 1. Расстегай с судаком и оливками 2. Нежное филе кролика или лабардан в сливочном соусе с лисичками, шпинатом и запеченными овощами 3. Шоколадный пряный кекс с вишней 4. Компот из брусники и смородины 5. Шампанское 6. Чай Лекцию и обсуждение пьес проведет Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы Игра в бисер, студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор Театрального журнала. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию.