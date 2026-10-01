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Меланхолия фест

Бар В горе и в радости, Большая Сухаревская площадь, 1/2с1

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Всем любителям тёплой ламповой атмосферы и спокойного, не выносящего мозг звука сие должно понравиться. Пообщаться тоже можно будет, не срывая голос от шума. Маленькая осенняя Меланхолия — ежесезонный фестиваль искренней музыки и поэзии. Будут играть: Vesssna Переводчик Амелия Франк А также планируются выступления поэтов: Рамона Лайдон Егор Торлов Анна Тумаркина.

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