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Медитация с поющими чашами & Арт-терапия

Русаковская улица, 19с5

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5500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Событие, где искусство и звук сплетаются в глубокую практику расслабления и самовыражения. Объединив звуковую медитацию и арт-терапию, организаторы создали пространство, где можно встретиться с собой настоящим — за пределами суеты, в тишине между звуками и в движении рук по холсту. Что тебя ждет: - Чаепитие и знакомства; - Погрузимся в звуковую медитацию с поющими чашами; - Рисование руками, чтобы преодолеть внутреннюю критику и выпустить подавленные чувства и эмоции; - Под конец чаепитие и фуршет, где поддержка арт-терапевта поможет распознать чувства и эмоции, выраженные на картине. Ведущие: 1) Дарья проведет арт-терапию. Она начала свой путь психолога в реабилитационном центре для несовершеннолетних в Подмосковье, затем немного поработала в школе, а в 2020 году перешла в частную психотерапевтическую практику. За её плечами несколько дипломов и многочасовая терапия и супервизия. Арт-терапия служит для неё способом инициировать диалог с собой и другими, устанавливая контакт со своими чувствами и телом. 2) Алёна проведет медитация с поющими чашам. Она сертифицированный специалист по звуковому исцелению в области практической психологии и арт-терапии. Ее музыкальное образование свидетельствует о прочной связи с искусством звука, что позволяет Алене использовать его мощь для трансформации.

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