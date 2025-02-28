Что будет на перформансе: — совместное чтение найденного дневника рыбака — гадание на засохших ветках — сеанс спиритического бега — освобождение угнетённого голоса — медитации на тёмную материю — и прочие головокружительные практики! Всё это рождает единый танец, синкретическую пляску «Майской ночи». Четыре проекта объединены одной отправной точкой — художественной рефлексией на тему укрепляющих и поддерживающих практик. В каждом из проектов зритель становится участником — читает вместе с исполнителями партитуру, пропевает мантру в поддержку героя или помогает создавать декорации для следующего действия. Потребность укорениться в ритуале и желание найти источник силы в потустороннем — связывают разнородные перформативные опыты участников в единый поток образов, действий и звучаний. Театр возвращается к магическому. Магическое сплавляется с современным искусством. Случится синтез искусства и оперы. Елена Сакирко. Дневник рыбака. Регулярная фиксация мыслей и событий — это общение с собой, временем и пространством, а также желание, как и у рыбака — поймать рыбу, словить настоящее. Первая часть оперы основана на форме дневника и наиболее приближена к повседневному и привычному. Вова Бочаров. Magic Jogging. Последующие части спектакля всё больше стремятся к магии и космосу. От одного ежедневного ритуала — дневника, переходим к другому — бегу. Для самого художника бег стал регулярным, чуть ли не автоматическим, процессом: «Этим летом я стал рефлексировать на тему своей беготни. Результатом раздумий стал проект Magic jogging, в котором я делаю попытку осмыслить свой бег как мистическую квазиритуальную практику». Анастасия Миткалёва. Тёмная материя. Практика этой части направлена одновременно и на обращение человека вглубь себя, и на расширение восприятия, в попытке выйти за рамки видимого, шагнуть в неизведанное и непривычное. «Медитация на тёмную материю» — это способ соединиться со своим голосом и телом, неизбежно ведущим к внутренним открытиям. Евгения Ионова. Внутренние направления. Логическое завершение оперы — коллективное гадание, методика всматривания в себя и создания карты возможностей. В трудные времена важно не потерять выбранное направление. Практика коллективного гадания исследует характер влияния личного выбора и случайности на судьбу человека. Спектакль создан в рамках ХМАТ / Художественного Междисциплинарного Анти–театра.