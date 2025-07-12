«Billie Jean is not my lover…». Мы ловили эту песню на MTV и пытались повторить лунную походку — а теперь можем услышать ту самую мелодию на высоте птичьего полёта — с завораживающим видом на столицу в оранжевых лучах заката. Roofevents приглашает тебя на удивительный музыкальный вечер, объединяющий лучшие хиты Майкла Джексона, саунд современных звёзд столичного джаза, меню с изысканными напитками и атмосферу элегантного закрытого приёма. Вокалистка с мягким, но пробирающим тембром не копирует, а переосмысляет, передавая дух музыки, которая давно стала эпохой. Танцуй как сам король, поднимай бокалы в честь легенды и проживи этот вечер, как будто ты в клипе — «Just beat it»! Группа Jazz Reflection — или в переводе «Отражение джаза» — это завораживающие узоры соула, энергичный фанк, романтичный блюз с элементами афро-кубы и рок-штрихами. Солирует в группе Ольга Ашмарина — обладательница удивительно сильного, но при этом обезоруживающе мягкого тембра голоса. Её манера общения с публикой превращает концерт в ламповое и комфортное мероприятие.