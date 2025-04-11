Услышав слово «матриархат», многие представляют себе общество, в котором господствуют женщины. Так ли это? Есть ли факты, подтверждающие существование таких обществ? Жили ли на свете легендарные амазонки? Как связаны брачные отношения, хозяйство и власть в древних и современных обществах? Ответы на эти вопросы ты узнаешь на лекции. Лектор: Андрей Шаповалов — кандидат исторических наук, археолог, этнограф, писатель, сценарист, музейный топ-менеджер и куратор.