На мастер-классе под руководством опытных мастеров ты сможешь создать эксклюзивный ковёр 50х50 см ручной работы, который будет отражать твои уникальные предпочтения. Будет несколько вариантов эскизов, но ты можешь прийти со своим дизайном и подобрать цвета пряжи на месте. После занятия коврик отправится на проклейку и сушку, и уже через неделю ты сможешь забрать его. Продолжительность мастер-класса: 3-3,5 часа. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.