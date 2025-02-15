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Мастер-класс «Свидание для двоих. Вдохните любовь в каждый мазок»

Мастерская DiPaint, Нежинская улица, 17к4

Начало:

Завершение:

8000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс только для вас двоих. За три часа ты и твоя вторая половина нарисуете один большой холст, который станет символом вашей любви и украшением дома. При этом художественные навыки не обязательны. Если возникнут какие-то трудности, преподаватель обязательно поможет. Что ещё будет: — Совместное творчество и незабываемые эмоции; — Большой холст для росписи; — Все необходимые материалы для творчества; — Фотосессия, чтобы запечатлеть эти прекрасные моменты; — Бутылка игристого шампанского и свежие фрукты для создания романтической атмосферы. Записаться на мастер-класс можно на сайте или по телефону 8-919-148-91-51 (whatsapp)

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