На арома-встрече ты познакомишься с пользой эфирных масел, сделаешь арома-соль и заправку для салатов. Эфирные масла влияют на настроение, эмоции, контролируют твоё состояние, мотивируют, успокаивают, тонизируют, снимают боль, расслабляют и даже соблазняют :) Что будет: - дегустация 40 позиций эфирных масел; - использование эфирных масел для регуляции пищеварения и метаболизма; - ты попробуешь закуски с использованием эфирных масел; - попробуешь «Коктейль красоты и молодости», который подарит заряд энергии, увидишь, как легко поддерживать себя в форме. Ты сделаешь на мастер-классе своими руками и заберёшь с собой: - арома-соль для расслабляющей ванны; - натуральную заправку с эфирными маслами для салатов. После мероприятия все получат презенты. На встрече будет 5 ведущих. Все эксперты, сертифицированные ароматерапевты со стажем более 2 лет.