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Цианотипия — это старинный фотопроцесс из XIX века, который, благодаря светочувствительной химии, позволяет создавать ярко-лазурные изображения на текстурной бумаге. На мастер-классе ты научишься наносить светочувствительную эмульсию на ткань, создавать изящные композиции из растений, кружев и фотографий, а также проявлять лазурные изображения. Каждый участник получит: — Шоппер для создания отпечатков — Все необходимые материалы — Знания для домашних экспериментов Мечтаешь оживить свою вещь? Приноси белую или светлую одежду, текстиль — тебе помогут напечатать волшебный узор прямо на них :)
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