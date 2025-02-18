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Мастер-класс по созданию пряничного домика

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

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1800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

На этом мастер-классе ты создашь свой уникальный пряничный домик и украсишь на свой вкус. Что тебя ждёт? — Творческое волшебство: Узнаешь секреты работы с глазурью и получишь пошаговые инструкции по сборке домика. Вместе с другими участниками и под присмотром опытного мастера будешь рисовать узоры, создавать снежные крыши и добавлять детали, которые сделают твой домик неповторимым. Атмосфера уюта, аромат корицы и масса веселья. — Украшение домика: Ты получишь набор с готовыми пряничными деталями, разноцветной глазурью и декором из разнообразных сладостей. Есть дополнения к твоему домику — можно выбрать формат, который подходит именно тебе: 3+ классический набор с елочками, звездочками, сердечками и другими милыми фигурками для семейного творчества. 18+ украшения для пряников с «перчинкой», которые добавят капельку юмора и веселья. Продолжительность: 2,5 часа Стоимость: 1 800 рублей (включая все материалы, чай, кофе и сладости) Необходимо заранее зарегистрироваться на мероприятие.

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