Сможешь погрузиться в мир творчества и мягкого волшебства, вдохновлённый атмосферой фильма «Сумерки. Сага: Рассвет», и создать собственное текстурное панно в виде Луны с подсветкой — светлый, загадочный арт-объект, наполненный тишиной, чувствами и мягким сиянием. На мастер-классе ты познакомишься с работой с текстурами и рельефом, а также научишься создавать лунную поверхность и игру света — символы спокойной силы, любви и выбора. Тебя ждёт: — Создание текстурного панно «Луна» с подсветкой. — Объёмная фактура и лунные кратеры. — Мягкое свечение, создающее атмосферу уюта. — Спокойные, молочные и серебристые оттенки. Атмосфера «Сумерек»: на фоне — музыка и фрагменты из фильма, тот самый саундтрек, который погружает в мир тишины, вечности и романтики без лишнего мрака. Пошаговое руководство от опытного мастера: поддержка и помощь на каждом этапе — даже если ты никогда раньше не работал с текстурами. В стоимость включены: — Все необходимые материалы. — Подсветка. — Батарейки. Готовое панно сможешь забрать с собой в этот же день.