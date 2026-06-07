Возможно, ты ещё не знаешь, что это такое, но точно мечтаешь об этом аксессуаре, если катаешься на велосипеде в штанах. Велокафф защищает штанину от велоцепи тех, кто не хочет выбирать между модой и удобством. На швейном классе ты: – научишься шить велокафф; – унесёшь с собой один; – проведёшь время в классной компании. Всего 10 мест, поэтому бронь обязательна. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.