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  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по самосостраданию

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600₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Ты когда-нибудь задумывался(ась), почему так хорошо умеешь поддерживать близких, но так строг(а) к себе? Почему ошибки других кажутся естественными, а свои — чем-то непростительным? Самосострадание — это не слабость, не потакание себе, а навык, который можно развить, чтобы справляться с тревогой, самокритикой и синдромом самозванца. Это способность относиться к себе с заботой, даже когда что-то идёт не так. Что ждёт тебя на мастер-классе? - Участники разберут, что такое самосострадание и почему оно важно - Участники поговорят о внутреннем критике и как его приручить - Все освоят практические упражнения, которые помогут относиться к себе бережнее - Все получат раздаточные материалы, которые помогут закрепить навык Всё будет проходить в мягкой, бережной обстановке, в уютном пространстве, где можно разобраться в себе, найти поддержку и научиться относиться к себе с той же теплотой, что и к другим. Ведущие: Fourleaf — психологическое содружество.

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