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Мастер-класс по росписи столовых свечей

Солянский проезд, 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Что тебя ждёт? Для начала, посмотришь прекрасные референсы, чтобы пришло вдохновение, затем выберешь понравившиеся столовые свечи и подберёшь акриловые краски, которые тебе понадобятся при создании нового элемента декора для твоего дома. Ну, всё, можно приступать к творческому процессу, почти тонкой ювелирной работе: — применишь фантазию и воображение — расслабишься и насладишься творческим процессом — потренируешь мелкую моторику рук Кстати, у тебя точно всё получится, даже без опыта рисования. Продолжительность: 1,5 часа. Стоимость участия: 1200 рублей + тариф «Циферблата». В стоимость входит роспись 2 столовых свечей и по желанию подсвечника. Записаться на мастер-класс можно в Telegram: @piu_siu

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