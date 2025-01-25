Что тебя ждёт? Для начала, посмотришь прекрасные референсы, чтобы пришло вдохновение, затем выберешь понравившиеся столовые свечи и подберёшь акриловые краски, которые тебе понадобятся при создании нового элемента декора для твоего дома. Ну, всё, можно приступать к творческому процессу, почти тонкой ювелирной работе: — применишь фантазию и воображение — расслабишься и насладишься творческим процессом — потренируешь мелкую моторику рук Кстати, у тебя точно всё получится, даже без опыта рисования. Продолжительность: 1,5 часа. Стоимость участия: 1200 рублей + тариф «Циферблата». В стоимость входит роспись 2 столовых свечей и по желанию подсвечника. Записаться на мастер-класс можно в Telegram: @piu_siu