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Мастер-класс по рисованию спиртовыми чернилами

Библиотека имени Ю.А. Гагарина, проспект Вернадского, 109

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь освоить технику рисования, которая откроет для тебя неограниченные возможности творчества. Спиртовые чернила позволяют создавать яркие, насыщенные цвета и необычные эффекты благодаря быстрому высыханию и легкому смешиванию оттенков. Они идеально подходят для экспериментов с текстурами, переливами цветов и нестандартными техниками нанесения. Освоив работу с этими удивительными материалами, ты сможешь вдохнуть жизнь даже в самые смелые идеи. На мастер-классе ты узнаешь: – Какие бывают виды спиртовых чернил и как правильно выбрать подходящие именно тебе. – Как подготовить рабочую поверхность и инструменты перед началом работы. – Основные техники нанесения чернил: от простых мазков до сложных градиентов и переходов. – Способы создания уникальных узоров и эффектов с помощью разных инструментов и материалов. – Советы по сохранению готовых работ и уходу за ними после завершения проекта. Мастер-класс рассчитан на всех желающих, независимо от уровня подготовки.

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