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[солдаут] Мастер-класс по пушистой лампе

улица Рождественка, 5/7с2

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тебя ждёт творческий процесс по созданию пушистой лампы. Выберешь цвет меха, отмеришь необходимый размер, прикрепишь на лампу. Сможешь украсить свою лампу заколками разных форм, бантиками. И после ты создашь обвес для лампы, соберёшь из разных бусин и вставок. Получится самая необычная лампа, которая дополнит твой интерьер В процессе предложат фрукты и игристое.

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