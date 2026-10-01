Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Тебя ждёт творческий процесс по созданию пушистой лампы. Выберешь цвет меха, отмеришь необходимый размер, прикрепишь на лампу. Сможешь украсить свою лампу заколками разных форм, бантиками. И после ты создашь обвес для лампы, соберёшь из разных бусин и вставок. Получится самая необычная лампа, которая дополнит твой интерьер В процессе предложат фрукты и игристое.
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