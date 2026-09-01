Мастер-класс, на котором познакомишься со швейной машиной, попрактикуешься в выполнении некоторых швов и сошьёшь стильный ланьярд (шнурок для телефона). Цвет сможешь выбрать из наличия в мастерской. Продолжительность: 2 часа. Доступные даты в сентябре: 2 сентября 7 сентября 21 сентября 23 сентября 28 сентября