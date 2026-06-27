Удивительно, как обычная алюминиевая банка может превратиться в настоящую камеру-обскуру! На этом мастер-классе ты сам создашь уникальный пинхол-аппарат и сделаешь снимок. Под таинственным красным светом лаборатории ты проявишь свой первый кадр, созданный без объектива и электроники — только свет, маленькое отверстие и волшебство физики. Идеально для тех, кто хочет понять саму суть фотографии и унести домой не просто снимок, а историю «я это снял(а) на банку!»