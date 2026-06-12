Mostick проводит второй практический мастер-класс по линогравюре. Ведущим выступит Reitman: граффити-художница, график и мультидисциплинарный дизайнер, работающая на стыке уличной культуры и тиражной печати. Занятие рассчитано как на новичков, которые впервые возьмут в руки штихель, так и на практикующих иллюстраторов, дизайнеров и райтеров, желающих освоить новую технику тиражирования своих работ. Все необходимые инструменты и расходные материалы предоставляются. Программа мастер-класса: — Разбор инструментов для резьбы по линолеуму (штихели, резаки), знакомство с валиками, типографскими красками и особенностями подготовки матрицы. — Перенос подготовленного рисунка на линолеум, создание печатной формы под руководством мастера, накатка краски и создание серии собственных оттисков. — На протяжении всего мастер-класса будет играть диджей-сет от Stasоnik. Каждый участник заберёт с собой готовую печатную форму и авторские оттиски, которые можно оформить в раму, использовать как наклейки или основу для кастомизации одежды. Стоимость: 2500 рублей — один билет, 4000 рублей — парный билет. Регистрация на мастер-класс и вопросы: @mostick_podderzhka (количество мест ограничено).