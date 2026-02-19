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Мастер-класс по комедийной импровизации

пространство Lerner, Павловская улица, 18

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Практическое трёхчасовое вечернее занятие в центре Москвы, на котором проведут вечер, посмеёшься от души, поиграешь в игры комедийной импровизации в дружеской атмосфере. Программа мастер-класса: — Яркие и весёлые упражнения на знакомство, переключения внимания, ассоциативное мышление и спонтанность; — Время серьёзно подурачиться — упражнения, направленные на развитие навыков импровизатора, обилие смеха гарантированы; — Импровизационные игры —поиграешь в игры, которые ты сможешь забрать с собой для своей весёлой компании друзей, ведь они куда лучше крокодила.

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