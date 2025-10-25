Научишься красиво играть на варгане, чтобы проводить медитации и звуковые практики, чтобы создавать атмосферу и настраивать людей на работу с собой. 3-часовое обучение проводит шаман Александр Триян. Он просто и понятно научит основам игры на варгане. Внимание! Для участия необходим свой варган. Это обучение для тебя, если ты: — Хочешь научиться играть на варгане — Увлекаешься саморазвитием и хочешь выйти на новый уровень — Работаешь с людьми и хочешь добавить новые инструменты — Уже ведёшь практики и хочешь расширения за счёт новых знаний