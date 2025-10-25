ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по игре на варгане

Центр развития «Вершина», Малый Харитоньевский переулок, 9/13с9

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Научишься красиво играть на варгане, чтобы проводить медитации и звуковые практики, чтобы создавать атмосферу и настраивать людей на работу с собой. 3-часовое обучение проводит шаман Александр Триян. Он просто и понятно научит основам игры на варгане. Внимание! Для участия необходим свой варган. Это обучение для тебя, если ты: — Хочешь научиться играть на варгане — Увлекаешься саморазвитием и хочешь выйти на новый уровень — Работаешь с людьми и хочешь добавить новые инструменты — Уже ведёшь практики и хочешь расширения за счёт новых знаний

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста