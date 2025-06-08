Мастер-класс по гравюре на тетрапаке и линогравюре в поддержку собак деревни Туманян в Армении. Вот что рассказывают об этом организаторы: «В армянской деревне Туманян живёт довольно много собак и поэтому там появилась местная инициатива сделать фонд в поддержку этих собак. Но так как делать фонд довольно не быстро, а помощь нужна уже сейчас, то мы хотим сделать это мероприятие со сборами и донатами. Куда пойдут донаты: - есть добрый пёс Жмых, которым заинтересовалась служба по отлову животных. Мы уже ищем ему дом, но это может занять много времени, поэтому мы хотим отдать его на платную передержку и сделать необходимые прививки. - у одной из собак (её зовут Белая! или Собанька) диагностировали венерическую саркому, поэтому мы собираем ей на лечение и пост-операционное содержание - и ещё есть собака Спейс, ей нужно специальное питание и лекарства от аллергии. Первые две проблемы стоят довольно остро, поэтому сейчас мы делаем сбор» Также можно будет приобрести открытки от художницы Александры Калиничевой. Участие — донейшн от 100 рублей, можно отправить на месте.