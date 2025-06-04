Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Апсайклинг — это не просто переделка, а творческое преобразование старых вещей в уникальные и стильные предметы. Ты можешь принести свою одежду, бижутерию и всё, что лежит без дела или испорченные вещи. Тебе помогут придумать, как подарить вещам вторую жизнь! В работе будешь использовать ножницы, нитки, иголки, краски по одежде и обычные краски, булавки, цепочки, люверсы, кнопки и другие инструменты для рукоделия. Ты можешь принести и свои «штучки». Мероприятие пройдет в творческой мастерской «Топь», недалеко от метро Дубровка. Стоимость участия: Первое посещение — 1 000 рублей Если уже приходил на этот мастер-класс — 600 рублей. Будут вкусности: кофе/чай и попкорн.
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Очень приятная творческая и дружеская атмосфера. Помогли не только идею придумать, что сделать со старыми вещами, которые принесла с собой, но и помогли ее реализовать! Было очень много разных ленточек, бусин, вещей, тканей, ниток и тд, которыми можно было пользоваться и украшать свои изделия. А ещё были вкусный чай и приятное общение)) Однозначно пойду ещё! Отдельная благодарность мастерицам за то, что они создали такое мероприятие