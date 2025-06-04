ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по апсайклингу

Топь, Угрешская 2ст53, подъезд 1, 3 этаж, 317 каб

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Апсайклинг — это не просто переделка, а творческое преобразование старых вещей в уникальные и стильные предметы. Ты можешь принести свою одежду, бижутерию и всё, что лежит без дела или испорченные вещи. Тебе помогут придумать, как подарить вещам вторую жизнь! В работе будешь использовать ножницы, нитки, иголки, краски по одежде и обычные краски, булавки, цепочки, люверсы, кнопки и другие инструменты для рукоделия. Ты можешь принести и свои «штучки». Мероприятие пройдет в творческой мастерской «Топь», недалеко от метро Дубровка. Стоимость участия: Первое посещение — 1 000 рублей Если уже приходил на этот мастер-класс — 600 рублей. Будут вкусности: кофе/чай и попкорн.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

Аватар
Лилиана
20 февраля 2025, 04:14

Очень приятная творческая и дружеская атмосфера. Помогли не только идею придумать, что сделать со старыми вещами, которые принесла с собой, но и помогли ее реализовать! Было очень много разных ленточек, бусин, вещей, тканей, ниток и тд, которыми можно было пользоваться и украшать свои изделия. А ещё были вкусный чай и приятное общение)) Однозначно пойду ещё! Отдельная благодарность мастерицам за то, что они создали такое мероприятие

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста