Апсайклинг — это не просто переделка, а творческое преобразование старых вещей в уникальные и стильные предметы. Ты можешь принести свою одежду, бижутерию и всё, что лежит без дела или испорченные вещи. Тебе помогут придумать, как подарить вещам вторую жизнь! В работе будешь использовать ножницы, нитки, иголки, краски по одежде и обычные краски, булавки, цепочки, люверсы, кнопки и другие инструменты для рукоделия. Ты можешь принести и свои «штучки». Мероприятие пройдет в творческой мастерской «Топь», недалеко от метро Дубровка. Стоимость участия: Первое посещение — 1 000 рублей Если уже приходил на этот мастер-класс — 600 рублей. Будут вкусности: кофе/чай и попкорн.