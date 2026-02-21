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Мастер-класс по альтернативной фотопечати: процесс Ван Дейка

Фотолаборатория Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4200₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Приходи осваивать технику фотопечати, которая подарит твоим снимкам тёплые коричневые оттенки и благородный вид старинных работ. На мастер-классе ты самостоятельно создашь отпечаток по технологии 19 века с мягкими переходами и глубокими тонами. Все материалы предоставляются, от участников требуется только цифровая фотография, которую необходимо прислать в общий чат (чат создаётся за несколько дней до мероприятия; подробнее можно уточнить по телефону).

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