ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по актёрскому мастерству «Жить мощнее и...»

Место уточняется

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Это не стендап, но будет так же неформально и полезно. Используй техники актёрского мастерства и упражнения, которые помогают раскрыться комикам, чтобы ты мог: - Перестать нервничать в общении и на свиданиях - Научиться легко начинать и поддерживать разговор - Прокачать уверенность и личную харизму Формат (интерактивный микс): - Актёрский ликбез: Простые упражнения на раскрепощение и голос. - Практика здесь и сейчас: Техники импровизации, которые используют комики. - Нетворкинг в деле: Сразу применяем всё на практике в общении. Кому подойдёт: - Тем, кто хочет чувствовать себя увереннее на свиданиях и в общении - Тем, кто ищет новые форматы нетворкинга - Фанатам нашего пространства, которые хотят узнать другую сторону работы с аудиторией Выберите уровень участия: - Практик (4 места): Личная работа с ведущим и обратная связь. - Наблюдатель (10 мест): Смотрите, как это работает, и включаетесь в обсуждение. Ведущий: Данила Чванов, актер (ГИТИС, Большой театр), коуч с обучением у голливудских специалистов.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста