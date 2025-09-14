Это не стендап, но будет так же неформально и полезно. Используй техники актёрского мастерства и упражнения, которые помогают раскрыться комикам, чтобы ты мог: - Перестать нервничать в общении и на свиданиях - Научиться легко начинать и поддерживать разговор - Прокачать уверенность и личную харизму Формат (интерактивный микс): - Актёрский ликбез: Простые упражнения на раскрепощение и голос. - Практика здесь и сейчас: Техники импровизации, которые используют комики. - Нетворкинг в деле: Сразу применяем всё на практике в общении. Кому подойдёт: - Тем, кто хочет чувствовать себя увереннее на свиданиях и в общении - Тем, кто ищет новые форматы нетворкинга - Фанатам нашего пространства, которые хотят узнать другую сторону работы с аудиторией Выберите уровень участия: - Практик (4 места): Личная работа с ведущим и обратная связь. - Наблюдатель (10 мест): Смотрите, как это работает, и включаетесь в обсуждение. Ведущий: Данила Чванов, актер (ГИТИС, Большой театр), коуч с обучением у голливудских специалистов.