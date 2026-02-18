На лекции с коллекционером и искусствоведом Анастасией Некрасовой поговорят о Масленице без скучного академизма, но с живыми фактами и неожиданными деталями: — что из себя представлял масленичный поезд и зачем заготавливали сотни смоляных бочек; — почему блины были не просто едой, а символом, и из-за чего их категорически нельзя было резать; — зачем на Масленицу устраивали жестокие и зрелищные кулачные бои и почему в некоторых регионах в них участвовали даже женщины; — как проходила масленичная неделя: лакомка, заигрыши, разгул, целовальник и что за этим стояло. Поговорят о том, почему Масленицу называли самым шумным и вольным русским праздником и как в ней переплелись языческие и христианские традиции, семейные застолья и поминальные обряды. Заодно затронут тетёрочный день — весеннее равноденствие: тёплая душепарка, праздничные тетёрки и тот самый момент, когда зима начинает отступать. Будет живо, понятно и насыщенно.