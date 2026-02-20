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Масленица: понять и простить

Дом Телешова, Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а (вход со двора, дверь с вывеской «Центр «Консервация»)

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

В исполнении артистов фолк-коллектива «Пили, ели, вспоминали». У каждого — своя Масленица. Городскому фестивалю — сцена, свет и шум, школе — соответствие СанПиНу и учебному плану, ресторану — побольше блинов, икры и чек побогаче. Из живой традиции, которая когда-то была цельной вселенной, сегодня каждый достаёт то, что совпадает с его представлением о празднике и «традиционности». Если ты чувствуешь, что однозначного понимания праздника у тебя нет, но Масленицу отменять не хочется, приходи за своим ответом на вопрос: «Какая Масленица — моя?». Участники споют, поговорят и посмеются о том, что осталось от традиции, что в ней действительно живо, а что люди дофантазировали под себя. Этнограф, педагог и фольклорист, через призму собственного опыта, расскажут весёлые и грустные, нелепые и поучительные истории о приключениях Масленицы в большом городе. Артисты: Яна Соловьева, Ольга Пластинкина, Мария Ерохина, Евгений Листунов Будет чай из самовара, блины и живая музыка.

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