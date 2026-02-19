Проживи широкую Масленицу — всей кожей ощутив её размах, щедрость и солнечную душу. Впусти в себя ту самую масленичную теплоту. Праздничный концерт с аутентичными масленичными песнями, плясками и интерактивом со зрителями. Ансамбль «Зелие» исполнит масленичные и обрядовые песни разных регионов России акапелла и с народными инструментами. Также зрителей ждёт настоящее масленичное действо: хороводы, игры и живая атмосфера народного праздника проводов зимы. Ради настоящего, тёплого, камерного погружения — будут петь без микрофонов. Готовься к старинным играм и пляскам.