Возраст 16+
Концерты
Про событие
Иногда кажется что название этого клуба выбрано специально для того чтобы в нём проходили концерты «Марлинов», но все совпадения случайны. Искренние, лёгкие, честные и самые настоящие — они всегда захватывают зал с первых ноток и раздают энергию хорошего настроения на протяжении всего выступления. В этот вечер — любимые треки, новинки и много уюта и тепла.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи