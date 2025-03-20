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Марлины. Большой сольный концерт

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Иногда кажется что название этого клуба выбрано специально для того чтобы в нём проходили концерты «Марлинов», но все совпадения случайны. Искренние, лёгкие, честные и самые настоящие — они всегда захватывают зал с первых ноток и раздают энергию хорошего настроения на протяжении всего выступления. В этот вечер — любимые треки, новинки и много уюта и тепла.

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