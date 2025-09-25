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[отменено] Марк Твен. С точки зрения кукурузной лепешки

Бар Dry&Wet, Тверская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Тебя ждёт удивительный вечер-погружение в мир юмористических рассказов Марка Твена, которого по праву можно считать отцом-основателем классического stand-up'а, потому что он не только писал свои юмористические рассказы, но и сам их читал, выступая по всей Америке 19 века. Его тексты, написанные 120 лет назад, нисколько не потеряли своего остроумия и актуальности. Потому что классика это не только сама литература, но и те базовые человеческие чувства, которые в этой литературе изображены. Спектакль-аукцион проекта «Паша читает», чтобы искренне смеяться и наслаждаться качественной литературой. А качественная литература должна сопровождаться качественными напитками, поэтому авторские коктейли Dry&wet будут как никогда актуальны.

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