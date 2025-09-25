Тебя ждёт удивительный вечер-погружение в мир юмористических рассказов Марка Твена, которого по праву можно считать отцом-основателем классического stand-up'а, потому что он не только писал свои юмористические рассказы, но и сам их читал, выступая по всей Америке 19 века. Его тексты, написанные 120 лет назад, нисколько не потеряли своего остроумия и актуальности. Потому что классика это не только сама литература, но и те базовые человеческие чувства, которые в этой литературе изображены. Спектакль-аукцион проекта «Паша читает», чтобы искренне смеяться и наслаждаться качественной литературой. А качественная литература должна сопровождаться качественными напитками, поэтому авторские коктейли Dry&wet будут как никогда актуальны.